В СМУС Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве и убийстве школьника, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла в Меркенском районе в мае 2024 года.

Между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим С. произошёл конфликт. Подсудимый С. по настоянию подсудимого Б., вооружившись металлическим кастетом, нанёс удары по затылку потерпевшего и скрылся с места происшествия. Школьник скончался.

Прокурор просил назначить подсудимым по девять лет лишения свободы. А они вину признали только частично.

Согласно статьям 55 и 81 УК РК несовершеннолетним срок лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах не может превышать 9 лет (3/4 от 12 лет).

"Несовершеннолетнему подсудимому Б. с учётом его роли как инициатора преступлений по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему С. - 9 лет лишения свободы. Взыскано в счёт компенсации морального вреда 10 миллионов тенге с законных представителей каждого подсудимого", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.