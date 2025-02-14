Несовершеннолетним убийцам школьника вынесли приговор в Жамбылской области
Они ударили парня кастетом по голове.
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В СМУС Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве и убийстве школьника, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла в Меркенском районе в мае 2024 года.
Между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим С. произошёл конфликт. Подсудимый С. по настоянию подсудимого Б., вооружившись металлическим кастетом, нанёс удары по затылку потерпевшего и скрылся с места происшествия. Школьник скончался.
Прокурор просил назначить подсудимым по девять лет лишения свободы. А они вину признали только частично.
Согласно статьям 55 и 81 УК РК несовершеннолетним срок лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах не может превышать 9 лет (3/4 от 12 лет).
"Несовершеннолетнему подсудимому Б. с учётом его роли как инициатора преступлений по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему С. - 9 лет лишения свободы. Взыскано в счёт компенсации морального вреда 10 миллионов тенге с законных представителей каждого подсудимого", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.