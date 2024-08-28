Несовершеннолетним не заплатили за работу на стройке в СКО

В Петропавловске несовершеннолетнему, проработавшему на стройке в микрорайоне "Солнечный-2", не заплатили за две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По словам Анны Судиной, её несовершеннолетний сын работал на стройке, но ему заплатили только за первые два дня работы, а за следующие две недели работодатель производить оплату отказался. Женщина обращалась в полицию и в инспекцию труда, но выяснила, что госорганы возбуждают дело не на руководителя предприятия, а на совершенно другое лицо. Искать справедливость она пришла на встречу к акиму города Серику Мухамедиеву.

"Несовершеннолетних детей содержали как рабов. ТОО "Промторгстрой" оплатили им только за первые два дня. Остальные две недели – ни тиынки. Я обратилась в полицию. А сейчас инспектор по труду составляет материалы не на руководителя этого предприятия, а на другого человека, который якобы работал в субаренде. А там "кинули" не только моего ребёнка, а много несовершеннолетних детей", – рассказала женщина.

Начальник управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев отметил, что подросткам не ограничивали свободу.

"Вопрос в том, что несовершеннолетние осуществляли работу на стройке. Уголовного правонарушения в сфере эксплуатации детского труда не установлено. Мы передали материалы в инспекцию труда", – сказал он.

Градоначальник пообещал помочь разобраться в текущем вопросе и посмотреть по договорам, какие компании и на каких объектах сейчас работают.