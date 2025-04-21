Несовершеннолетние водитель и пассажир ВАЗа погибли в ДТП в ЗКО, в салоне были дети
Два человека погибли в ДТП с участием детей на трассе "Переметное — Белес".
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Утром 21 апреля около 11:00 на автодороге "Переметное — Белес" произошло смертельное ДТП с участием грузовика Jac N56 и легкового автомобиля ВАЗ-2110, передаёт BaigeNews.kz.
В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте. В момент аварии в салоне автомобиля находились несовершеннолетние дети 2008 и 2010 годов рождения. Информация об их состоянии уточняется.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.
Департамент полиции выразил соболезнования семьям погибших и призвал родителей быть особенно внимательными к безопасности детей на дорогах. Также стражи порядка напомнили всем участникам движения о необходимости строго соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных трагедий.
Ранее мы писали о том, что лобовое столкновение под Баянаулом унесло жизни четырёх человек.
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