Утром 21 апреля около 11:00 на автодороге "Переметное — Белес" произошло смертельное ДТП с участием грузовика Jac N56 и легкового автомобиля ВАЗ-2110, передаёт BaigeNews.kz.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте. В момент аварии в салоне автомобиля находились несовершеннолетние дети 2008 и 2010 годов рождения. Информация об их состоянии уточняется.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Департамент полиции выразил соболезнования семьям погибших и призвал родителей быть особенно внимательными к безопасности детей на дорогах. Также стражи порядка напомнили всем участникам движения о необходимости строго соблюдать ПДД, чтобы избежать подобных трагедий.

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