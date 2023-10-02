Несовершеннолетние стали чаще совершать наркопреступления в Казахстане

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге рассказала о ситуации с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что если в 2020 году несовершенолетними по Казахстану было совершено 15 наркопреступлений, из них – пять сбытов, то в 2021 году эта цифра возросла до 26 фактов, а число сбытов до 10.

В 2022 году несовершеннолетними уже совершено 25 наркоправонарушений, половина из них (12 фактов) – участие в сбыте наркотиков.