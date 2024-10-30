"Не смогут беспределить": как дешёвый транспорт превратился в источник проблем

В Казахстане мопедистов с 2025 года законодательно обяжут регистрировать своё транспортное средство. Это значит, если они попадут в ДТП, то полицейским будет несложно найти владельцев мопедов и привлечь их к ответственности. Такие меры приняты, чтобы заставить мопедистов соблюдать правила дорожного движения и тем самым снизить количество аварий с их участием, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Больше курьеров – больше мопедов

Не секрет, что большинство гоняющих по мегаполисам мопедистов работают курьерами, для них этот транспорт – доступная по цене и удобная альтернатива для передвижения по городу. Число курьеров на мопедах резко увеличилось после пандемии коронавируса, так как казахстанцы уже оценили преимущества сервисов доставки и начали массово заказывать на дом или на работу продукты, готовую еду, лекарства и другие мелкогабаритные грузы.

Поэтому неудивительно, что после пандемии предложение по прокату малообъёмных мотоциклов выросло в Казахстане в 10 раз. Например, в приложении OLX авторы объявлений предлагают взять в прокат разные модели мопедов стоимостью от 20 до 50 тысяч тенге на семь дней.

"Конечно, мы в первую очередь смотрим на возраст арендатора. Обязательно проверяем документы: удостоверение, паспорт. Начинаем давать в аренду от 17 лет, в основном – от 18. Когда хотят взять в аренду 17-летние, обращаем внимание на его мышление и поведение, если тянет – то даём. У нас очень приемлемая цена по Алматы – 20-30 тысяч тенге за неделю. К тому же, мы помогаем при поломке, ведём сопровождение. С апреля 2025 года только совершеннолетним будем давать в аренду. Законы читаем, знаем", – поделился информацией собеседник, который ответил на телефонный звонок по номеру, указанному в объявлении.

Купить мопед можно по вполне доступной цене. Корреспондент BaigeNews.kz нашёл несколько Telegram-каналов с объявлениями. В одном из них "Мопедисты Мото-Объявления" владельцы продают байки по цене от 40 тысяч до 300 тысяч тенге. Больше всего объявлений о продаже мопедов с ценовым диапазоном от 70 тысяч до 150 тысяч тенге. У некоторых уже установлены ящики с логотипом известных сервисов доставки.

Курьеры отмечают ряд преимуществ мопеда при передвижении на нём по городу. Во-первых, на мопеде можно гораздо быстрее, чем на автомобиле, проскочить "пробки" и добраться до места назначения, а значит выполнить доставку оперативнее. На нём легче маневрировать в условиях плотной городской застройки при поиске адреса доставки, а также легче найти место для парковки.

Во-вторых, мопеды по сравнению с авто гораздо экономичнее по расходу топлива.

С одной стороны, мопеды стали удобным видом транспорта для курьеров, среди которых в основном молодые люди, студенты, хотя есть и те, кому далеко за 50. С другой стороны – увеличилось число ДТП с участием мопедистов.

Так, по данным МВД, в 2023 году произошло 750 ДТП (вдвое больше, чем в 2022-м), в которых погибли 39 человек, 730 получили травмы. За восемь месяцев 2024 года совершено уже 962 ДТП, 48 погибших и 1024 травмированных.

По городу Алматы в 2023 году с участием мопедов и самокатов было зарегистрировано 617 ДТП, за восемь месяцев 2024 года – 743 ДТП с участием мопедов и 103 – с участием самокатов.

Городские жители довольно часто жалуются на мопедистов, число которых в Алматы и Астане растёт с каждым годом.

"Меня мопедисты чуть не сбили несколько раз. От самокатов в городе вообще покоя нет. Невозможно спокойно пройти по улице. Однажды мопедист стал заводить свой мопед и прямо на меня налетел. Успела отскочить. Очень часто вижу на дороге, как они опрокидываются. Конечно, для них это способ выжить, но не ценой других. Вообще бесшабашные", – говорит алматинка Екатерина Ожередова.

Новые правила

Согласно закону, мотоциклом с объёмом двигателя более 125 куб/см могут управлять лица старше 18 лет с категорией водительских прав "А". Водители с категорией прав "A1" могут управлять трициклами, мотоциклами, мопедами и квадроциклами с предельной скоростью свыше 50 км/ч и объёмом двигателя до 125 куб/см. Получить эту подкатегорию могут только достигшие 16 лет.

Но ни регистрация, ни права для водителей транспортных средств, чья скорость не превышает 50 км/ч. пока не нужны. К ним относятся электросамокаты, моноколёса, велосипеды с подвесным двигателем и мопеды с малокубатурным двигателем до 50 куб/см.

Недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который обязывает водителей мопедов иметь права и вводит обязательную госрегистрацию всех мопедов в срок до 3 апреля 2025 года (ранее регистрации подлежали только те, скорость которых превышала 50 км/ч).

Специалист по городскому транспорту Роман Барабанов отмечает, что мопеды на данный момент являются одним из значительных факторов роста ДТП.

"Нужно подождать нововведений в ПДД и регламенте выдаче прав. Наверное, мы увидим результаты во второй половине 2025 года", – сказал Роман Барабанов.

Доход от 10 до 50 тысяч в день

Мы спросили у самих курьерах на мопеде о том, что они думают о законодательных новшествах.

19-летний Жандос – студент политехнического колледжа "Прогресс", находящегося в Илийском районе Алматинской области. Он аботает в "Яндекс Доставке" почти год. По его словам, работа у них действительно нервная и опасная, но он научился терпеть грубость клиентов и быть внимательным на дорогах.

"Пока ещё ни одной аварии с моим участием не было. Я осуществляю доставку только по посёлку Отеген-батыр и близрасположенным сёлам. В город стараюсь не ездить, но бывает и такие заказы достаются. Там не поймёшь, кто как ездит, у всех вообще разная скорость, все куда-то торопятся. И, конечно, лучше не гонять, не пытаться протиснуться между автомобилем и автобусом. Два раза может и повезёт, на третий – точно нет. Мне рассказывали разные истории, и у мопедистов есть свой чат, благодаря которому мы всегда в курсе происходящего, в том числе аварий. Случаются, конечно, страшные ДТП и, судя по разговорам, всё чаще виноваты мопедисты. Но у нас есть солидарность. Например, если кто-то попал в аварию, то рядом проезжающий мопедист обязательно остановится, поможет", – рассказывает Жандос.

Кроме общего чата, у мопедистов есть свои сообщества и субкультура. Например, есть традиция собираться раз в месяц, общаться и необязательно по поводу работы. Какие-то группы уезжают в горы, кто-то просто собирается в кафе.

Кстати, на мопеде Жандоса есть госномер. Парень старается соблюдать правила дорожного движения и не против законодательных новшеств. Он пока не знает, как долго будет работать курьером.

"Как только получу диплом, буду работать по специальности – IT. А пока вот так помогаю родителям. Я в день могу заработать чистыми 10-20 тысяч тенге. Есть коллеги, которые зарабатывают гораздо больше. Всё зависит от сезона, погоды, но заказов всегда хватает, особенно ночью. А у нас в сёлах не везде есть фонари, поэтому поздно вечером я стараюсь не выезжать", – рассказывает Жандос.

27-летний Виталий работает курьером уже два с лишним года. Женат, у него двое детей. Курьерская доставка – его основная работа, которая приносит неплохой доход, признаётся Виталий. Он доставляет заказы как по Алматы, так и по области.

"Если погода не подводит, я работаю в среднем 8-10 часов в день. Если работать по 12 часов, то можно зарабатывать 40-50 тысяч тенге чистыми ежедневно. У мопеда есть плюсы: маленький расход бензина и не застревает в пробках. Но и минус есть – от холода никакая одежда в принципе не спасает, хотя кто-то в городе и в мороз доставляет заказы. Да, работа курьером неблагодарная и опасная. Я понимаю, есть те, кто беспределит, в основном это молодёжь допускает аварии. С появлением нового закона, возможно, количество ДТП в городе и области снизится, просто несовершеннолетние не смогут так беспределить", – говорит Виталий.

Мечта Виталия – приобрести автомобиль марки BMW и открыть собственное кафе, а пока такой перспективы нет, он продолжит работать курьером.