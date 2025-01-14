Несовершеннолетний казахстанец получил через почту посылку с запрещенными веществами из Таиланда. Наркотические средства парень хранил в арендованной квартире и оттуда сбывал их. Его осудили на 8 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд города Астаны.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны рассмотрено дело в отношении Б. по фактам незаконного приобретения, хранения с целью сбыта наркотического средства в крупном размере по предварительному сговору, с использованием электронного информационного ресурса, а также пособничества в незаконном перемещении наркотического средства через государственную границу РК в крупном размере по предварительному сговору.

"Подсудимый Б., будучи несовершеннолетним студентом колледжа, по договоренности с пользователем аккаунта "В" в мессенджере Telegram устроился работать в качестве "склада" для запрещенных веществ. Пользователь аккаунта, воспользовавшись персональными данными Б., отправил через международное почтовое отправление из Королевства Таиланд наркотическое средство – марихуану (высушенную) в количестве 998г. в Республику Казахстан. 6 августа 2024 года в филиале АО "Казпочта" Б. получил международное почтовое отправление, в котором находилось наркотическое средство, то есть незаконно приобрел наркотическое средство. Далее арендовал квартиру для незаконного хранения наркотического средства с целью сбыта и расфасовки на дозы. В тот же день при обыске жилища Б. было обнаружено и изъято 998г. высушенной марихуаны", - говорится в сообщении судов.

Отмечается, что вина подсудимого доказана протоколом обыска жилища, показаниями понятых и сотрудников почты, заключениями экспертиз и перепиской с пользователем аккаунта Telegram. Подсудимый признал свою вину полностью.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние и несовершеннолетний возраст подсудимого. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления особо тяжкого и тяжкого.

Приговором суда Б. признан виновным в совершении преступлений по статье 297 части 3 пунктам 1, 5) УК и статье 28 части 5 – статье 286 части 2 пунктам 4, 5) УК РК, и осужден к 8 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее наркотики в орехах пытались передать осужденному в карагандинскую колонию.