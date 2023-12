Несостоявшегося топ-соперника Шавката Рахмонова эффектно избили в UFC

На турнире UFC Fight Night 233 в Остине (штат Техас, США) состоялся бой в полусреднем весе между американскими файтерами Шоном Брэди и Кевином Гастелумом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную ему дистанцию. Брэди завершил его в свою пользу, успешно реализовав кимуру в заключительной пятиминутке. Таким образом, Шон одержал 16-ю победу в карьере, а Гастелум потерпел девятое поражение в ММА.

Dominance in the grappling from start to finish!



Sean Brady gets the third round submission at #UFCAustin pic.twitter.com/EddXRPZEe6