Несостоявшегося топ-соперника Шавката Рахмонова эффектно избили в UFC
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На турнире UFC Fight Night 233 в Остине (штат Техас, США) состоялся бой в полусреднем весе между американскими файтерами Шоном Брэди и Кевином Гастелумом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную ему дистанцию. Брэди завершил его в свою пользу, успешно реализовав кимуру в заключительной пятиминутке. Таким образом, Шон одержал 16-ю победу в карьере, а Гастелум потерпел девятое поражение в ММА.
Dominance in the grappling from start to finish!— UFC (@ufc) December 3, 2023
Sean Brady gets the third round submission at #UFCAustin pic.twitter.com/EddXRPZEe6
Напомним, что 17 сентября Гастелум должен был сразиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, но снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.
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