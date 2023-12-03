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Несостоявшегося топ-соперника Шавката Рахмонова эффектно избили в UFC

Сегодня, 16:58
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Несостоявшегося топ-соперника Шавката Рахмонова эффектно избили в UFC Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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На турнире UFC Fight Night 233 в Остине (штат Техас, США) состоялся бой в полусреднем весе между американскими файтерами Шоном Брэди  и Кевином Гастелумом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную ему дистанцию. Брэди завершил его в свою пользу, успешно реализовав кимуру в заключительной пятиминутке. Таким образом, Шон одержал 16-ю победу в карьере, а Гастелум потерпел девятое поражение в ММА. 

Напомним, что 17 сентября Гастелум должен был сразиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, но снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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