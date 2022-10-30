Несоответствия в питьевой воде выявили санврачи Атырау

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На сегодня в Атырауской области 99,6% населения обеспечены питьевой водой. Из них, из открытых источников - 94,1%, из подземных источников - 5,5% и децентрализованными источниками водоснабжения - 0,2 %, привозной водой пользуется 0,1 % населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года с объектов водоснабжения отобрали 405 проб воды на санитарно-химические исследования. Из них по 46 проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Из 406 проб, взятых на микробиологические лабораторные исследования, в 19 выявлено несоответствие.

Субъектам водоснабжения выдали постановление о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, а информацию направили в акиматы. После прошла повторная проверка и пробы воды соответствовали гигиеническим нормативам.