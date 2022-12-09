Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос - Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz.

"Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами.

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм.

Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на семь процентов, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Токаев.