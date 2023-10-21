Несломленные духом: о казахстанских параспортсменах сняли документальный фильм

IV Параазиатские игры начинаются в китайском Ханчжоу. Перед спортивным форумом творческий коллектив Qazcontent снял документальный фильм о параспортсменах, защищающих честь страны на мировых аренах. Спортсмены рассказывают, как преодолевали различные трудности на пути к Играм. Справиться с невзгодами помог спорт. Даже несмотря на физические недостатки, атлеты не опускают руки, передаёт BaigeNews.kz.

В мотивационном фильме показана подготовка и тренировки спортсменов, которые защищают честь страны и выступают в сборной.

Например, Сиязбек Далиев выиграл Параазиатские игры в 2018 году. В детстве Сиязбек по халатности специалистов получил удар током и лишился обеих рук. Профессионально занимается плаванием с 2008 года и участвует в международных соревнованиях. В 2018 году он завоевал одну бронзовую и одну золотую медали на Азиатских играх, проходивших в Индонезии.

Слепая на оба глаза Акмарал Науатбек – мужественная девушка, впервые в нашей истории ставшая чемпионкой мира среди женщин. В апреле она стала серебряным призёром чемпионата Азии по парадзюдо. Теперь у неё есть большая мечта – выступить на Паралимпийских играх в Париже.

Осенью 1990 года, находясь на ночном дежурстве на железнодорожной станции Мангышлак, Бауржан Тахауов попал под поезд и потерял правую ногу. Сегодня он является квалифицированным тренером с мировым именем.

В течении 10-15 лет Бауржан Тахауов, вывел в стране параволейбол на мировой уровень. Сейчас он хорошо известен не только отечественным специалистам спорта, но и азиатским и европейским спортсменам в этой области.

Можно сказать, что спорт не только приумножил силы Берика Измаганбетова, но и придал смысл его жизни. Он потерял ногу в 2011 году из-за халатности врачей. Он один из самых активных игроков сборной по волейболу сидя.

Айсулу Сулейменова участвовала в соревнованиях по волейболу и защищала честь своей страны на чемпионате Азии. Она является основным игроком единственной женской сборной страны по волейболу. Несмотря на то, что в студенческие годы она потеряла обе ноги в автокатастрофе, отважный характер Айсулу всегда вел ее вперед. В мае этого года параволейболистка впервые приняла участие в VI летних Паралимпийских играх по лёгкой атлетике и заняла 1 место. Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан по паралимпийской легкой атлетике.

У этих спортсменов есть свои уникальные истории, которые учат их не сдаваться, побуждая преодолевать трудности и двигаться вперед. Но все они говорят, что их вдохновляет поддержка казахстанских болельщиков. И они изо всех сил стараются оправдать эти ожидания.