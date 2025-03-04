В преддверии Международного женского дня BaigeNews.kz рассказывает истории четырёх обычных казахстанских женщин, которые пришли в "мужские" профессии и доказали, что выражение "слабый пол" к ним не относится.

Экономике нужны рабочие

В своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2025-й Годом рабочих профессий. Этот призыв направлен на популяризацию технических специальностей и повышение престижа рабочих профессий – тема, которая сегодня особенно актуальна. Казахстан всё больше сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров, особенно в промышленности.

Концепция развития рынка труда РК на 2024-2029 годы подтверждает это: основной спрос приходится на специалистов средней квалификации – 976 тысяч человек (53%). Однако выпускников технического и профессионального образования за 2018-2022 годы насчитывается лишь 580 тысяч.

А сколько среди них женщин?

Официальная статистика показывает интересный тренд: среди обладателей среднего специального образования в Казахстане женщин становится больше. Если в 2021 году их доля составляла 38,3 %, то уже в 2023-м, согласно данным Бюро национальной статистики, – 53,8 %. Это говорит о растущем интересе женщин к техническим специальностям и рабочим профессиям, которые долгое время традиционно считались мужскими.

Этот интерес необходимо поддерживать. Ведь женщины в промышленности не просто работают – они строят карьеру, внедряют инновации и занимают руководящие позиции. Однако на их пути по-прежнему встречаются барьеры и стереотипы. Одни предприятия уже стараются снижать эти преграды, другие лишь начинают двигаться в этом направлении, но пока системной политики в этом вопросе нет.

К таким выводам пришли и авторы исследования "Женщины в промышленности Казахстана: кто прокладывает путь?".

А что говорят сами работницы заводов? Как они пришли в профессию, легко ли им работать в "мужской" отрасли? Мы расспросили их об этом.

Женщины более ответственны

53-летняя Наталья Фольц – электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, работает на одном из предприятий KEGOC с 1996 года.

Наталья пришла в энергетику не по призванию, а по необходимости, но об этом не пожалела. По первой специальности она воспитатель дошкольного учреждения. В тяжёлые 90-е зарплату начали задерживать, и ей пришлось искать новое место работы.

"Я услышала, что на подстанции требуются люди, и решила попробовать. В 1993 году устроилась туда уборщицей, а через три года перевелась на должность электрослесаря", – вспоминает она.

Фото из личного архива Натальи Фольц.

Несмотря на занятость, Наталье удалось найти баланс между работой и семьёй. Когда родилась дочь, она не стала задерживаться в декрете, – финансовая ситуация не позволяла: "Я вышла на работу, когда дочери исполнился год. Мы с мужем решили, что это необходимо".

При этом Наталья признаётся, что если была бы финансовая возможность, она бы провела в декрете больше времени.

Работа электрослесаря считается "мужской", но Наталья уверена: женщины давно доказали, что справляются с такими задачами. Но женщины-руководители в промышленности по-прежнему редкость.

На вопрос о том, удалось бы ей добиться большего, если бы она была мужчиной, Наталья отвечает утвердительно:

"Я могла бы больше времени уделять работе, самообразованию, профессиональному росту. В нашей сфере это важно. Но если бы я больше отдавалась работе, это, наверное, сказалось бы на семье".

Считает ли Наталья, что предприятие выиграет, если на нём будет больше женщин?

"Не проиграет, точно. Думаю, выиграет, потому что женщины более ответственные", – уверена она.

Завод – не только для мужчин

51-летняя Батима Кисина – машинист насосных установок на Павлодарском НХЗ. В этой профессии она уже десять лет.

Многие считают, что промышленность – это мужская сфера, но Батима с этим не согласна.

"У нас работают и женщины: лаборанты, электрики, машинисты. Никаких преград для женщин в производстве нет".

Фото из Личного архива Батимы Кисиной.

По мнению героини, её работодатель одинаково ценит и женщин, и мужчин, хотя иногда к женщинам относятся мягче.

"В целом отношение ко всем у нас справедливое, но к женщинам могут быть более лояльны".

Батима не стремилась к повышению, но не жалеет о своём пути: "Курсы повышения квалификации у нас есть, но мне и так комфортно. Мне нравится моя работа, и менять её не хотелось".

Батима считает, что выпускницам школ стоит рассказывать о промышленности, чтобы развеивать стереотипы.

"Многие думают, что завод – это для мужчин, но если девушку поддержат в начале, она останется".

Она также уверена, что предприятие не проиграет, если на нём будет больше женщин.

"Женщины более ответственные. До сих пор слышишь: "Это мужская профессия", но это не так. Я смогла, и другие смогут".

Мужчины-химики редко остаются в профессии

Лариса Саланова – начальник центральной заводской лаборатории Аксуского завода ферросплавов. В этом году ей исполнится 60 лет, а её профессиональный путь в химии длится уже 22 года. Ещё в школе она выбрала профессию лаборанта химического анализа, а затем окончила Томский политехнический институт имени Куйбышева по специальности "инженер-химик".

В 2002 году Лариса устроилась на завод лаборантом по анализу газа и пыли, пройдя жёсткий конкурсный отбор. Тогда кадрового голода не было, а людей с высшим образованием хватало.

Фото: из личного архива Ларисы Салановой.

Лариса говорит, что 90% её коллектива составляют женщины.

"Даже если мужчины заканчивают химические факультеты, они редко остаются в профессии. У меня дважды были лаборанты-мужчины, но они быстро уходили".

В семье Ларисы – целая династия заводчан. Её брат отработал на заводе 40 лет, сестра также трудилась здесь и ушла на пенсию, а вот младшая сестра выбрала педагогическую стезю.

Большую поддержку Ларисе оказала семья:

"Когда я работала начальником лаборатории охраны окружающей среды, мы проходили аккредитацию, и я буквально жила на работе. Без мужа я бы просто не выдержала. Он взял на себя всю домашнюю работу, заботился обо мне, заваривал мне травяной чай, чтобы я могла нормально спать".

Лариса не скрывает, что её путь к руководящей должности был осознанным. Она прошла все этапы: лаборант, инженер, с 2009 года – начальник лаборатории охраны окружающей среды, а с 2018 года – начальник центральной заводской лаборатории.

Работодатель Ларисы поддерживает стремление сотрудников к обучению, независимо от пола. Каждый может учиться за счёт предприятия или за свой счёт. При этом есть специальные программы для женщин.

"Например, перед 8 Марта лучших сотрудниц отправляют на ежегодный женский форум. К слову, в этом году самые достойные поедут в Актобе. Там будет организовано и мини-обучение для женщин".

По словам Ларисы, в работе женщины более дисциплинированы, исполнительны и ответственны. По её мнению, современные девушки интересуются промышленными специальностями и для того, чтобы ещё больше привлечь их, нужно рассказывать и показывать им производство в 9-11 классах, когда перед ними стоит выбор профессии.

На вопрос, считает ли Лариса себя успешной, она однозначно отвечает "Да".