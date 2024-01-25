Несколько землетрясений ощутили алматинцы ночью

В Алматы в ночь на 25 января произошло два землетрясения с ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

Сообщается, что одно из землетрясений было зарегистрировано в 2:35 часов, а второе - в 4:21 часов.

Эпицентры обоих расположены в Китае: первое - в 258 километрах на юго-восток от Алматы, второе - в 273 километрах на юго-восток от Алматы.