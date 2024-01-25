Несколько землетрясений ощутили алматинцы ночью
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
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В Алматы в ночь на 25 января произошло два землетрясения с ощутимостью два балла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.
Сообщается, что одно из землетрясений было зарегистрировано в 2:35 часов, а второе - в 4:21 часов.
Эпицентры обоих расположены в Китае: первое - в 258 километрах на юго-восток от Алматы, второе - в 273 километрах на юго-восток от Алматы.