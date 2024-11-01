Несколько застройщиков осудили в Атырауской области
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Застройщиков, признанных виновными в мошенничестве, привлекли к уголовной ответственности в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Директор ТОО "Андора Констракшн" с 2020 по 2023 годы, не получив разрешение местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путём составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 миллионов тенге. Приговором суда №2 Атырау директор товарищества признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорён к пяти годам лишения свободы. По аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", Family Town, Baisanat Residence", - сообщили в прокуратуре региона.
Кроме того, в рамках прокурорского надзора к административной ответственности привлечены два застройщика с наложением штрафа на сумму миллион тенге.
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