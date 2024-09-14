Несколько улиц временно перекроют в Астане из-за демонтажа конструкций LRT
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
99Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
В акимате столицы предупредили о том, что из-за ремонтных работ в Астане будет закрыто движение на нескольких улицах, передаёт BaigeNews.kz со ссылках официальный сайт ведомства.
"15 сентября с 6:00 до 20:00 из-за демонтажем временных металлических конструкций на эстакадах LRT временно будут перекрыты следующие участки дорог: улица Хусейн бен Талала от проспекта Кабанбай батыра в сторону проспекта Мангилик Ел на 70 метров; улица Жанадария от проспекта Кабанбай батыра в сторону микрорайона Пригородный на 70 метров", — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные улицы.
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