Несколько улиц в центре Алматы перекроют 30 августа

Утром 30 августа в Алматы перекроют участки улиц Сатпаева и Достык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"С 9:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие улицы Сатпаева от улицы Луганского до проспекта Достык, а также проспекта Достык от улицы Сатпаева до проспекта Абая", - сообщили в ДП.