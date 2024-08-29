Несколько улиц в центре Алматы перекроют 30 августа
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
44Фото: baigenews.kz
Утром 30 августа в Алматы перекроют участки улиц Сатпаева и Достык, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
"С 9:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие улицы Сатпаева от улицы Луганского до проспекта Достык, а также проспекта Достык от улицы Сатпаева до проспекта Абая", - сообщили в ДП.
Водителей призвали соблюдать Правила дорожного движения и заблаговременно корректировать свой маршрут.
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