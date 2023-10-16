Несколько улиц перекроют в Астане с 17 октября
Сегодня, 17:53
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Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
145Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Какие улицы будут перекрыты в Астане в ближайшие дни в связи с ремонтом, сообщили в службе iKomek, передаёт BaigeNews.kz.
В городе запланирован средний ремонт дорожного полотна улицы Однирис.
"С 17 по 20 октября будет полностью перекрыто движение транспорта на участке от Северной объездной до дороги "Обход города Астаны", - сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования.
Кроме того, до 19 октября будет частично перекрыто движение на участке от Ипподрома до дороги "Обход города Астаны".
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