Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Алматы 18 мая из-за забега, передаёт BaigeNews.kz.

С 7:00 до 12:00 ограничения будут действовать на участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении) - от улицы Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.

Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena. На этом участке организуют безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 километров.

Безопасность участников обеспечат сотрудники дорожной полиции и волонтёры.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.