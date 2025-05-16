  • 16 Мая, 19:53
  • BAIGENEWS

Несколько улиц перекроют в Алматы из-за забега

Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Сегодня, 18:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: baigenews.kz

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Алматы 18 мая из-за забега, передаёт BaigeNews.kz.

С 7:00 до 12:00 ограничения будут действовать на участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении) - от улицы Монке би (ЖК Bigville Arena City) до Almaty Arena будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме.

Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena. На этом участке организуют безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 километров. 

Безопасность участников обеспечат сотрудники дорожной полиции и волонтёры.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.

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