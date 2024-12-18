Несколько участков трассы Самара-Шымкент перекрыли из-за непогоды
Проезд будет закрыт в двух регионах.
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
119Фото: КазАвтоЖол
Об ограничении движения на трассе "Самара-Шымкент" сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
Перекрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак (526-702 километры). В Западно-Казахстанской области от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области (272-526 километры).
Планируемое открытие движения – 19 декабря в 6:00 часов.