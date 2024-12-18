  • 18 Декабря, 21:14
  • BAIGENEWS

Несколько участков трассы Самара-Шымкент перекрыли из-за непогоды

Проезд будет закрыт в двух регионах.

Сегодня, 19:54
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: КазАвтоЖол

Об ограничении движения на трассе "Самара-Шымкент" сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz

Перекрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак (526-702 километры). В Западно-Казахстанской области от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области (272-526 километры).

Планируемое открытие движения – 19 декабря в 6:00 часов.

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