Об ограничении движения на трассе "Самара-Шымкент" сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Перекрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак (526-702 километры). В Западно-Казахстанской области от посёлка Барбастау до границы Актюбинской области (272-526 километры).

Планируемое открытие движения – 19 декабря в 6:00 часов.