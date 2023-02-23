Несколько участков республиканских трасс закрыты в Казахстане

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Сложная ситуация на дорогах сохраняется в Актюбинской области. Из-за метели и ограниченной видимостью закрыты участки четырёх республиканских трасс - "Самара-Шымкент", "Актобе-Орск", "Актобе-Мартук-граница РФ" и "Актобе-Атырау-граница РФ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Движение ограничено на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от Актобе (АЗС ЭКООйл) до посёлка Карабутак и от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак.

Также закрыт участок трассы "Актобе-Орск" от села Ш.Калдаякова до границы РФ.

Ограничение действует на участке от села Сарыжар до АЗС "Лидер" на трассе "Актобе-Мартук-граница РФ".

Движение также приостановлено на двух участках дороги "Актобе-Атырау-граница РФ", на участке от Актобе до Кандыагаша и от Кандыагаша до границы Атырауской области.