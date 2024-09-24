Несколько участков проспекта Сейфуллина перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки проспекта Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz.

С 23:00 24 сентября до 6:00 25 сентября движение будет перекрыто от улицы Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина-Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Радишева, Тобаякова и Жансугурова.

С 23:00 25 сентября до 6:00 26 сентября проезд будет закрыт от улицы Акпаева до проспекта Рыскулова. Объезд - по улицам Акпаева и Жансугурова.