Несколько участков проспекта Сейфуллина перекроют в Алматы
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
144Фото: baigenews.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки проспекта Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz.
С 23:00 24 сентября до 6:00 25 сентября движение будет перекрыто от улицы Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина-Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Радишева, Тобаякова и Жансугурова.
С 23:00 25 сентября до 6:00 26 сентября проезд будет закрыт от улицы Акпаева до проспекта Рыскулова. Объезд - по улицам Акпаева и Жансугурова.
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