Несколько участков дорог затопило в Алматинской области

Оперативную информацию о паводковой ситуации в Алматинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Около 16:00 на 33-41 километрах дороги республиканского значения "Кокпек-Кеген-Тюп" (категория III) близ села Узынбулак из-за обильных дождей в низкогорье произошёл склоновый сток с интенсивным поступлением воды. Это привело к заполнению резервов дороги и переливу через проезжую часть в четырёх местах. Каждый из переливов достигал в длину до 100 метров и в высоту - 8-10 сантиметров.

"В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность. В данный момент на месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава", - сообщили в компании.

По состоянию на 19:30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.