Несколько участков дорог надолго перекроют в Астане

В Астане на ремонт закроют путепровод по шоссе Алаш ("Горбатый мост") и участок проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

"В связи с проведением работ с 7 июля по 1 сентября будет частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение транспортных средств будет организовано по одной из сторон" - сообщили в акимате.

Осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны.

Кроме того, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту полотна по проспекту Туран на участке от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.

"Движение по этому участку перекрыто частично с 20:00 5 июля по 15 июля, оно будет осуществляться в одном направлении – от аэропорта в сторону города", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.