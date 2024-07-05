Несколько участков дорог надолго перекроют в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане на ремонт закроют путепровод по шоссе Алаш ("Горбатый мост") и участок проспекта Туран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
"В связи с проведением работ с 7 июля по 1 сентября будет частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение транспортных средств будет организовано по одной из сторон" - сообщили в акимате.
Осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны.
Кроме того, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту полотна по проспекту Туран на участке от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.
"Движение по этому участку перекрыто частично с 20:00 5 июля по 15 июля, оно будет осуществляться в одном направлении – от аэропорта в сторону города", - сказано в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
Самое читаемое
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- "Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
- Саммит ШОС в Астане: Почему страны объединяются вокруг организации