Несколько трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
57Фото: КазАвтоЖол
Оперативную информацию об ограничении движения на республиканских дорогах в связи с ухудшением погодных условий представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В 17:00 в Жамбылской области на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" закроют движение для грузового транспорта на отрезке с 535 по 593 километры (от посёлка Айша-Биби до границы Туркестанской области).
В Туркестанской области с того же момента для грузовиков будет недоступен участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" с 593 по 620 километры (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова).
Ориентировочное открытие дороги - 13 ноября в 23:00.
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