Несколько трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане

Оперативную информацию об ограничении движения на республиканских дорогах в связи с ухудшением погодных условий представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В 17:00 в Жамбылской области на трассе "Алматы-Ташкент-Термез" закроют движение для грузового транспорта на отрезке с 535 по 593 километры (от посёлка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

В Туркестанской области с того же момента для грузовиков будет недоступен участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" с 593 по 620 километры (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова).

Ориентировочное открытие дороги - 13 ноября в 23:00.