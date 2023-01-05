Несколько трасс перекрыты из-за бурана в Алматинской области

Несколько дорог перекрыли в Алматинской области из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Нулевая видимость, метель, сильный снег и буран стали причиной запрета на передвижение для всех видов автотранспорта на участках дорог областного значения: "Узынагаш-Курты", "Конаев-Баканас-Карой", "Шенгельды-Сарыбулак".

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данных направлениях, не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.

Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях в регионе можно скачать бесплатное мобильное приложение "Дармен".