Об ограничении движения на трассах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

C 19:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих дорогах:

Костанайская область - "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232 (посёлок Аулиеколь - граница Акмолинской области).

Акмолинская область:

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (граница Костанайской области - посёлок Сурган);

"Жаксы-Есиль-Бузулук" км 71-82 (Аксай - Бузулук);

"Жезказган-Петропавловск" км 536-553 (Бузулук - Сурган).

Ориентировочное время открытие дорог - 18 февраля в 8:00.