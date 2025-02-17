Несколько трасс перекрыли из-за непогоды в Казахстане
Движение ограничили в двух регионах.
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
38Фото: pxhere.com
Об ограничении движения на трассах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
C 19:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих дорогах:
Костанайская область - "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232 (посёлок Аулиеколь - граница Акмолинской области).
Акмолинская область:
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (граница Костанайской области - посёлок Сурган);
- "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 71-82 (Аксай - Бузулук);
- "Жезказган-Петропавловск" км 536-553 (Бузулук - Сурган).
Ориентировочное время открытие дорог - 18 февраля в 8:00.
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