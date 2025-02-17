  • 17 Февраля, 19:48
  • BAIGENEWS

Несколько трасс перекрыли из-за непогоды в Казахстане

Движение ограничили в двух регионах.

Сегодня, 19:39
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: pxhere.com

Об ограничении движения на трассах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

C 19:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих дорогах: 

Костанайская область - "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232 (посёлок Аулиеколь - граница Акмолинской области).

Акмолинская область:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (граница Костанайской  области - посёлок Сурган);
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 71-82 (Аксай - Бузулук);
  • "Жезказган-Петропавловск" км 536-553 (Бузулук - Сурган).

Ориентировочное время открытие дорог - 18 февраля в 8:00.

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