Несколько сёл в Атырауской области может засыпать песками
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В Атырауской области жители шести населённых пунктов боятся остаться без воды и без пропитания, так как их дома окружены песками, передаёт, BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24".
В селе Карабау строения проваливаются в почву, пастбищ почти не осталось, а на месте колодцев сейчас барханы. Защитить сельчан от растущих барханов местные власти рассчитывают с помощью живых ограждений саксаула на площади в 40 гектаров.
"Сейчас ближайшая скважина на окраине. Нам негде пасти скот. А когда поднимается ветер, мы спасаемся от пыльных бурь", - говорит житель села Карабау Нуралы Умиров.
Спасать Карабау от пыльных бурь начали еще в 2015-м по программе развития регионов. Тогда построили каркасный курган за 1,5 млн тенге, сегодня непрочная конструкция нуждается в усилении.
По словам замруководителя Управления природных ресурсов Нургуль Калиевой, песчаные дюны подступили к 30 селам и медлить уже нельзя.
"Сейчас определены наиболее опасные места, разработаны проекты землеустройства сразу для нескольких сел. Фронт работ по защите от песчаных барханов внушительный, нужно охватить свыше 30 гектаров территорий. Бороться с ними собираются естественным методом, высаживая саксаул. Живые изгороди должны задержать песок. Сооружение столь необходимого зеленого пояса обойдется областному бюджету в 367 млн тенге. Суммы для нефтяного края не самые внушительные. На кону – безопасность людей", - заверила она.
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