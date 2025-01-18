Найден пропавший 43-летний мужчина, который отправился в многодневный поход по горам Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В поход он вышел 12 января, а 15 января перестал выходить на связь с родственниками. Последние обратились за помощью к спасателям МЧС.

Сотрудники Республиканский оперативно-спасательного отряда сразу же приступили к масштабным поискам. Были задействованы кинологические расчёты и беспилотные летательные аппараты.

За первые двое суток были обследованы 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы.

17 января при облёте на вертолёте мужчину нашли в хижине в районе ущелья "Левый Талгар" на высоте 2970 метров. Он доставлен в Алматы, в медицинской помощи не нуждался.