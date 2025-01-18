  • 18 Января, 00:48
  • BAIGENEWS

Несколько суток искали в горах под Алматы потерявшегося туриста

Через три дня после выхода в поход он перестал выходить на связь.

Сегодня, 00:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:13
Сегодня, 00:13
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Фото: МЧС РК

Найден пропавший 43-летний мужчина, который отправился в многодневный поход по горам Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

В поход он вышел 12 января, а 15 января перестал выходить на связь с родственниками. Последние обратились за помощью к спасателям МЧС. 

Сотрудники Республиканский оперативно-спасательного отряда сразу же приступили к масштабным поискам. Были задействованы кинологические расчёты и беспилотные летательные аппараты.

За первые двое суток были обследованы 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы. 

17 января при облёте на вертолёте мужчину нашли в хижине в районе ущелья "Левый Талгар" на высоте 2970 метров. Он доставлен в Алматы, в медицинской помощи не нуждался.

Видео: МЧС РК

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