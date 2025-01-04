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Несколько суток искали пропавшего пастуха в области Жетiсу

Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия для этого.

Сегодня, 17:28
АВТОР
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ekonomstrojdom.ru Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: ekonomstrojdom.ru

Третьего января в Аксуском районе области Жетiсу успешно завершился поиск 59-летнего пастуха и его стада из более 150 овец, пропавших с 31 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Мужчина направился пасти овец из Матайского сельского округа, однако связь с ним прервалась в канун Нового года.

Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия, и благодаря их слаженной работе мужчина и его стадо были найдены живыми и невредимыми.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в его поиске и помог ему вернуться домой.

Напомним, 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.

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