Несколько суток искали пропавшего пастуха в области Жетiсу
Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия для этого.
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
37Фото: ekonomstrojdom.ru
Третьего января в Аксуском районе области Жетiсу успешно завершился поиск 59-летнего пастуха и его стада из более 150 овец, пропавших с 31 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Мужчина направился пасти овец из Матайского сельского округа, однако связь с ним прервалась в канун Нового года.
Полицейские, спасатели и местные жители объединили усилия, и благодаря их слаженной работе мужчина и его стадо были найдены живыми и невредимыми.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в его поиске и помог ему вернуться домой.
Напомним, 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.
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