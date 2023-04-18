Несколько советов дольщикам дал генпрокурор РК

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Генпрокурор РК Берик Асылов провёл межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства и предостерёг граждан, намеревающихся стать дольщиками, передаёт BaigeNews.kz.

В работе приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, аким столицы, председатели Комитета по делам строительства, ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.

Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру. При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их. В результате дольщики остаются и без денег, и без желанных квадратных метров.

Об этом говорил и президент страны на совещании по развитию столицы. Глава государства поручил предусмотреть новые подходы по усилению госконтроля в сфере архитектуры и градостроительства, ужесточению ответственности строительных компаний.

"За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 миллиардов тенге. К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 миллионов тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.

В стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице – 16. Работы финансируются за счёт государства.

Генпрокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и прочих.

"По закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях. Первое - когда есть договор с казахстанской жилищной компанией. Второе - при наличии разрешения акимата. Разрешение акимата выдаётся, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора. Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве", - сказал Асылов.

Участники совещания обсудили состояние законности в сфере защиты долевого и жилищного строительства, изучили организационные недостатки и всевозможные риски.

Генпрокурор поручил Комитету по делам строительства разработать Единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.

Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца года.

Министерству индустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.

В завершении совещания глава надзорного ведомства поручил сотрудникам и контролирующим органам внимательно следить за действиями строительных компаний. При выявлении нарушений реагировать быстро, чтобы граждане не пострадали.