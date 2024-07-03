Несколько сотен спасателей тушат пожар в Германии

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии произошел пожар на верфи, передаёт BaigeNews со ссылкой на EADaily.

"С утра горит цех верфи Люрсен в округе Рендсбург… На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб… В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек, он получил легкие травмы и отравление дымом. Около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф пришлось эвакуировать из-за задымления.

Огонь также охватил яхту, которая находилась в горящей части цеха. В здании произошло обрушение крыши и части фасада, были слышны взрывы.