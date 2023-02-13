Несколько школ вновь "заминировали" в Павлодаре

Фото: polisia.kz

Утром 13 февраля в полицию обратился директор СОШ №34 и сообщил, что на электронную почту школы поступило сообщение о "снаряде", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На место происшествия направлены все службы. В здании проведено обследование. Произведена эвакуация 1115 человек, в том числе 950 учащихся. Также из СОШ №35 эвакуированы около 1000 человек", - говорится в сообщении.

К слову, взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в зданиях не обнаружено. По данным фактам проводится проверка.

Отметим, аналогичные сообщения поступили на почту школ №9 и 28 еще в субботу, но в полицию об этом сообщили сегодня, поэтому сегодня эвакуация не проводилась.