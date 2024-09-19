Находившихся в розыске аферистов задержала полиция Казахстана

Сотрудниками криминальной полиции МВД задержаны находящиеся в международном розыске уголовные преступники, совершившие мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге.

"В городе Караганде задержан 45-летний мужчина, который в июле 2018 года, находясь в Актобе, под предлогом приобретения недвижимого имущества в столице завладел деньгами в сумме 100 млн тенге. В городе Алматы задержана 44-летняя женщина, которая в 2023 году под предлогом доставки товаров народного потребления, а именно овощей и фруктов, завладела деньгами граждан на сумму свыше 516 млн тенге. В городе Астане задержана 60-летняя местная жительница, которая в сентябре прошлого года под предлогом приобретения жилья по льготному кредитованию завладела деньгами в сумме 30 млн тенге. Кроме того, в городе Москве Россиийской Федерации задержан 30-летний казахстанец, который также обманным путем завладел деньгами на сумму десятки миллионов тенге", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.