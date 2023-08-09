  • 9 Августа, 16:25
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Несколько районов в центре Алматы останутся без воды 10 августа

Сегодня, 16:03
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pxhere.com Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: pxhere.com

В ряде жилых массивов в центральной части Алматы для замены техоборудования временно отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса. 

10 августа с 9:00 до 19:00 подача воды будет прекращена в жилые дома и иные здания расположенные:

  • на территории Бостандыкского района в контуре улиц: Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;
  • в Алмалинском районе в контуре улиц Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;
  • в Медеуском районе в контуре улиц: Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая

Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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