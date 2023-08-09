Несколько районов в центре Алматы останутся без воды 10 августа

В ряде жилых массивов в центральной части Алматы для замены техоборудования временно отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

10 августа с 9:00 до 19:00 подача воды будет прекращена в жилые дома и иные здания расположенные:

на территории Бостандыкского района в контуре улиц: Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;

в Алмалинском районе в контуре улиц Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;

в Медеуском районе в контуре улиц: Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая

Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.