Несколько районов в центре Алматы останутся без воды 10 августа
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
36Фото: pxhere.com
В ряде жилых массивов в центральной части Алматы для замены техоборудования временно отключат холодную воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.
10 августа с 9:00 до 19:00 подача воды будет прекращена в жилые дома и иные здания расположенные:
- на территории Бостандыкского района в контуре улиц: Байтурсынова – Абая – Желтоксан – Тимирязева;
- в Алмалинском районе в контуре улиц Абылай хана – Гоголя – Назарбаева – Абая;
- в Медеуском районе в контуре улиц: Назарбаева – Гоголя – Тулебаева – Абая
Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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