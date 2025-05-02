В Алматы несколько мужчин напали на курьера, передвигавшегося на мопеде. Момент избиения попал на видео и вызвал резонанс в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как группа мужчин окружает курьера и наносит ему удары по голове и туловищу.

Инцидент, по предварительным данным, произошёл в Турксибском районе Алматы. Причины конфликта пока неизвестны.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции города Алматы:

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка. Личности фигурантов, а также объективные обстоятельства произошедшего устанавливаются, и, как следствие, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", — заявили в пресс-службе.

Пострадавший курьер, по информации из открытых источников, обратился за медицинской помощью.

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