Несколько мужчин избили доставщика еды в Алматы
В Алматы избили курьера на мопеде.
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В Алматы несколько мужчин напали на курьера, передвигавшегося на мопеде. Момент избиения попал на видео и вызвал резонанс в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как группа мужчин окружает курьера и наносит ему удары по голове и туловищу.
Инцидент, по предварительным данным, произошёл в Турксибском районе Алматы. Причины конфликта пока неизвестны.
Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции города Алматы:
"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка. Личности фигурантов, а также объективные обстоятельства произошедшего устанавливаются, и, как следствие, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", — заявили в пресс-службе.
Пострадавший курьер, по информации из открытых источников, обратился за медицинской помощью.
Ранее мы писали о том, как в Актау обычный уличный конфликт обернулся трагедией - в результате которого один из участников погиб.
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