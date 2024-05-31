Несколько мусорных полигонов одновременно горят в ЗКО

Сотрудники МЧС тушат пожары на полигонах твёрдых бытовых отходов в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Первый случай возгорания зарегистрирован в Аксае на площади примерно 300 квадратных метров.

Второй факт – в Уральске. Предварительная площадь пожара составляет два гектара.

Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.