Несколько мусорных полигонов одновременно горят в ЗКО
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
119Фото: ДСЧ СКО
Сотрудники МЧС тушат пожары на полигонах твёрдых бытовых отходов в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Первый случай возгорания зарегистрирован в Аксае на площади примерно 300 квадратных метров.
Второй факт – в Уральске. Предварительная площадь пожара составляет два гектара.
Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.