Несколько многоэтажек рискуют рухнуть в овраг в Петропавловске

Жильцы трёх многоэтажек в Петропавловске боятся за свои дома. Всего в нескольких десятках метров от высоток расположен овраг, заполненный водой. Появилась она там не случайно. Течь идёт из проходящей рядом трубы. Люди опасаются, что совсем скоро вода дойдёт до домов, и они обрушатся. Больше года горожане оббивают пороги городского акимата, чтобы выяснить – кому именно принадлежат проблемные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Житель дома по Жукова, 1, что в 20-м микрорайоне Петропавловска, Юрий Голубев недоумевает – ещё год назад через этот овраг была проложена тропа, по которой горожане могли спокойно передвигаться, а сегодня здесь настоящее озеро, воды в котором с каждым днём становится всё больше. Причину горожане обнаружили сами, но решать проблему никто не спешит. По словам мужчины коммунальные предприятия лишь открещиваются – мол сети не наши, как и вода.

"Горводоканал говорит, что здесь трубы нет – рядом, буквально в трёх метрах, проходит водовод 1020. Он проложен был в 1985-1986 году. Никто не хочет – все отказываются – говорят, что это не наше. А вот эта вода бежит, бежит в овраг, а рядом бежит вдоль действующего коллектора канализационного и рядом моет траншею. Если коллектор выпадет, то мы здесь утонем. И никто не хочет принимать никаких мер – куда мы только не обращались", - говорит мужчина.

Обеспокоены ситуацией и жильцы соседних домов. Многие из них живут здесь с момента постройки – начала 90-хх. Люди уверяют из-за постоянного прибавления воды, овраг размывает всё больше, и как следствие происходит его обрушение. А там и до многоэтажек рукой подать.

"Всё началось с того, что промывочную воду системы водоснабжения сливали в этот овраг. Овраг всё впитывал, впитывал, а теперь сколько воды в овраге. Я переживаю за то, что под нами глина. Так вот по этой глине как бы наши дома - Жукова 1, 3, 5, 7 не уехали бы в этот овраг. Этого я больше всего боюсь", - сказал житель Петропавловска Сергей Руденко..

"Уже кричать охота. Вода идёт чистая, питьевая. Воды в овраге уже очень много, поэтому такая ситуация плачевная. От Жукова, 3 метра 22 до последнего обрыва. Конечно, когда столько воды, овраг постепенно сползает. Потому мы и боремся, и бьёмся, чтобы как можно меньше было воды в овраге. Нам разницы нет – чья это вода, откуда бежит. Нам главное, чтобы устранили течь и всё", - говорит Виктор Лазоренко.

Неоднократно жильцы домов обращались в акимат, посещали отчётные встречи, писали запросы. В одном из последних ответов руководитель городского отдела ЖКХ обещает разобраться в ситуации до 31 июля и всё же найти причину слива воды в овраг. В акимате сообщили, что проверку провели, хоть и с задержкой, и даже нашли виновных в сложившейся ситуации.

"16 августа совершён комиссионный выезд совместно с представителями ТОО "Кызылжар су", ПТС, очистными сооружениями и специалистами ЖКХ. Обнаружено, что данная труба принадлежит ТОО "Ашык аспан". Для организации направлено обращение по устранению данной течи в течении 10 дней. В случае того, если в течении 10 дней данную течь не устранит организация, то будет направлено обращение в правоохранительные органы", - сообщила пресс-секретарь отдела ЖКХ Нина Усенко.