В последнее время все чаще встречаются случаи мошенничества с участием так называемых "дропперов" - людей, которых преступники используют для скрытия своих следов и незаконных действий. Как правило, "дропперы" становятся посредниками, передавая свои банковские карты и переводя деньги, полученные преступным путем, скрывая реальные следы нарушителей закона, передаёт BaigeNews.kz.

Основной схемой является передача "дропперами" средств на свои счета, после чего мошенники исчезают, а следы преступлений начинают размываться. Прокуратура совместно с органами полиции активно разъясняет потерпевшим, как можно взыскать деньги с таких "дропперов" через исковое заявление на основании ст. 953 Гражданского кодекса, за неосновательное обогащение.

Примером может служить случай, когда мошенники обманом завладели 3,6 млн тенге, и часть этих денег - 1,6 млн тенге - была переведена на счет одного из "дропперов". Потерпевшая обратилась в суд, и в результате иск был удовлетворен, что привело к возмещению ущерба.

Только в 2024 году в столице было удовлетворено 10 исков на общую сумму 54,7 млн тенге, а в 2025 году уже шесть исков на сумму 22,3 млн тенге. Однако важно помнить, что "дропперы", вовлеченные в подобные схемы, могут быть привлечены к уголовной ответственности как соучастники преступлений.

Прокуратура настоятельно рекомендует быть осторожными и не соглашаться на предложения легкого заработка, а также не передавать свои персональные данные сомнительным лицам. В случае подозрений о вовлечении в мошенничество следует незамедлительно обращаться в полицию или прокуратуру для получения консультации и информации о порядке подачи иска.