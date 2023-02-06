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Несколько микрорайонов Талдыкоргана остались без тепла Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51
123

Несколько микрорайонов Талдыкоргана остались без тепла

Авария на одном из участков теплотрассы произошла в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Без тепла остались микрорайоны "Самал", "Гарышкер", "Мүшелтой", "Жастар" и один 67-квартирный дом в центре города, а также 12 бюджетных учреждений.

Сейчас тепловики проводят ремонт 700-миллиметровой трубы по улице Желтоксан. На месте аварии работают 20 специалистов теплоподающей компании и спецтехника.

"Планируем запустить жилые дома до конца рабочего дня. Ориентировочно к 4-5 часам все работы завершим и подача тепла будет возобновлена в полном объеме", - сообщил заместитель директора ГГКП "Талдыкоргантеплосервис" Дидар Сапиров.

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#Талдыкорган #авария #теплотрасс
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:51
123
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