Несколько микрорайонов Талдыкоргана остались без тепла

Авария на одном из участков теплотрассы произошла в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Без тепла остались микрорайоны "Самал", "Гарышкер", "Мүшелтой", "Жастар" и один 67-квартирный дом в центре города, а также 12 бюджетных учреждений.

Сейчас тепловики проводят ремонт 700-миллиметровой трубы по улице Желтоксан. На месте аварии работают 20 специалистов теплоподающей компании и спецтехника.