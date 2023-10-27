Несколько микрорайонов остались без отопления в Актау

В telegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что отопление в домах жителей разных микрорайонов до сих пор отсутствует, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В жилищной инспекции сообщили, что тепло подается в город, но из-за порывов на теплосетях в некоторых домах различных микрорайонов отсутствует отопление.

"Все работы планируем завершить сегодня до 20:00 часов вечера", - сказал заместитель директора ГКП "КЖСА" Ислам Усенов.

В ГКП "Каспий жылу, су арнасы" предоставили список в каких микрорайонах на сегодняшний день ведутся ремонтные работы.

В 17 микрорайоне – дома № 94, 95, 96, 87, 99, 116, 90-93, 101, 102, 97, 97/1, ЖК "Ак кеспе", ЖК "Асыл парк".



В 24 микрорайоне – здание КНБ, прокуратура, суд, собес, спортивный комплекс "Жас батыр", ГУВД, ДЧС.



В 32–34 микрорайонах, в 35 микрорайоне – дома № 18, ЖК "Акболак", ЖК "Жулдыз-1,2", в 32А микрорайоне, в 32Б микрорайоне – дом № 2,2/1.



В 22 микрорайоне – дом № 7.





