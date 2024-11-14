Несколько ледовых дворцов забрали у частников в Казахстане

В пяти регионах Казахстана выявлены риски неэффективного управления спортивными объектами, сообщили в Антикоре. По результатам анализа ряд зданий уже вернули в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской области в коммунальную собственность возвращён "Ледовый дворец" площадью 6 тысяч квадратных метров, который в 2018 году необоснованно передали предпринимателю-управляющему хоккейным клубом "Байбарыс-Атырау".

"В Алматы в коммунальную собственность возвращены сооружения "Халык Арена" и "Алматы Арена" (площадь земельных участков составляет 15,9042 гектара, площадь помещений - 136 112,7 квадратных метров), ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - уточнили в Антикоре.

В Западно-Казахстанской области государству возвращён стадион с футбольным полем, находившийся в доверительном управлении у частной организации.

В Шымкенте, проданная семь лет назад за 128 миллионов тенге доля спортивного комплекса "Ледовый дворец" (67%) возвращена в собственность государства.

В Жамбылской области, приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному поло "Айша биби" перешёл в собственность государства.

Ранее на брифинге в Антикоре сообщили, что в 17 регионах страны работали 265 тренеров, использовавших для трудоустройства поддельные дипломы.