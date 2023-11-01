Несколько категорий граждан получили право обслуживаться в VIP-залах аэропортов Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Изменения внесли в постановление правительства РК "Об утверждении перечня лиц, обслуживаемых в специально отведённых залах аэропортов Республики Казахстан". Привилегию получили ещё некоторые категории граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Перечень дополнили пунктом 33-1 следующего содержания: "Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан".
Пункты 39 и 40 изложили в следующей редакции:
"39. Судьи Конституционного суда, председатели судебных коллегий и судьи Верховного суда;
40. Руководители аппаратов палат парламента, Конституционного суда";
Документ также дополнили пунктом 41-2: "Заместители руководителя Судебной администрации Республики Казахстан".
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область