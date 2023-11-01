Несколько категорий граждан получили право обслуживаться в VIP-залах аэропортов Казахстана

Изменения внесли в постановление правительства РК "Об утверждении перечня лиц, обслуживаемых в специально отведённых залах аэропортов Республики Казахстан". Привилегию получили ещё некоторые категории граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Перечень дополнили пунктом 33-1 следующего содержания: "Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан". Пункты 39 и 40 изложили в следующей редакции: "39. Судьи Конституционного суда, председатели судебных коллегий и судьи Верховного суда; 40. Руководители аппаратов палат парламента, Конституционного суда"; Документ также дополнили пунктом 41-2: "Заместители руководителя Судебной администрации Республики Казахстан". Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.