Несколько иностранных банков откроют свои филиалы в Казахстане
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Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о том, какие иностранные банки планируют открыть филиалы в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
По ее словам, речь идет о банках ОАЭ и Южной Кореи.
"У нас уже выдано разрешение для южнокорейского финансового холдинга BNK Financial Group на открытие банка в Казахстане. Сейчас они находятся в процессе оформления лицензии на банковскую деятельность. Кроме этого, у нас зашел катарский инвестор, выкупив Bereke Bank у "Байтерека". У нас также большое направление сейчас идет по расширению присутствия банка Объединенных Арабских Эмиратов. Это Abu Dhabi Commercial Bank (DCB Bank). Это третий банк по активам, с активами в $155 миллиардов в Эмиратах. У них сейчас есть Исламский банк на территории Казахстана. Они также планируют получить разрешение на осуществление универсальных банковских услуг", - сказала Абылкасымова в кулуарах мажилиса.
Ранее стало известно о том, что в Казахстане планируют разрешить "Отбасы банку" выдавать образовательные кредиты.
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