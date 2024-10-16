Несколько иностранных банков откроют свои филиалы в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о том, какие иностранные банки планируют открыть филиалы в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, речь идет о банках ОАЭ и Южной Кореи.

"У нас уже выдано разрешение для южнокорейского финансового холдинга BNK Financial Group на открытие банка в Казахстане. Сейчас они находятся в процессе оформления лицензии на банковскую деятельность. Кроме этого, у нас зашел катарский инвестор, выкупив Bereke Bank у "Байтерека". У нас также большое направление сейчас идет по расширению присутствия банка Объединенных Арабских Эмиратов. Это Abu Dhabi Commercial Bank (DCB Bank). Это третий банк по активам, с активами в $155 миллиардов в Эмиратах. У них сейчас есть Исламский банк на территории Казахстана. Они также планируют получить разрешение на осуществление универсальных банковских услуг", - сказала Абылкасымова в кулуарах мажилиса.