Сразу несколько городских и пригородных автобусов изменили схему движения в Астане

В Астане временно изменился маршрут у некоторых городских и пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 12, 37, 51, 53, 302, 303, 308, 309, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.