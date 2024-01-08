Несколько железнодорожных станций переименуют в Казахстане
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Министерство транспорта РК подготовило проект постановления правительства "О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций", передаёт BaigeNews.kz.
В список железнодорожных станций и разъездов, подлежащих переименованию вошли:
по Акмолинской области
железнодорожную станцию Нур-Султан филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Астана;
железнодорожную станцию Нұр-Сұлтан Нұрлы жол филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ- Грузовые перевозки" - "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Нурлы жол;
по Жетысуской области
железнодорожный разъезд 13 филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Алматинского отделения ГП" в железнодорожный разъезд Ақши;
по Кызылординской области
железнодорожную станцию 26 Кызылординского подотдела филиала товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожную станцию Жетітөбе;
по Мангистауской области
железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Күйкен;
железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Боздақ;
железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Сарға;
железнодорожную станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожную станцию Боранқұл;
по Атырауской области
железнодорожный разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Майкөмген.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 января.
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