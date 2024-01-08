Несколько железнодорожных станций переименуют в Казахстане

Сегодня, 16:16

Сегодня, 16:16

Министерство транспорта РК подготовило проект постановления правительства "О переименовании некоторых железнодорожных станций и разъездов и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций", передаёт BaigeNews.kz.

В список железнодорожных станций и разъездов, подлежащих переименованию вошли:

по Акмолинской области

железнодорожную станцию Нур-Султан филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Астана;

железнодорожную станцию Нұр-Сұлтан Нұрлы жол филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ- Грузовые перевозки" - "Акмолинского отделения ГП" в железнодорожную станцию Нурлы жол;

по Жетысуской области

железнодорожный разъезд 13 филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Алматинского отделения ГП" в железнодорожный разъезд Ақши;

по Кызылординской области

железнодорожную станцию 26 Кызылординского подотдела филиала товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожную станцию Жетітөбе;

по Мангистауской области

железнодорожный разъезд 1 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Күйкен;

железнодорожный разъезд 10 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Боздақ;

железнодорожный разъезд 460 Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Сарға;

железнодорожную станцию Опорная Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожную станцию Боранқұл;

по Атырауской области

железнодорожный разъезд Толтыр Мангистауского подотдела филиала товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Батыс" в железнодорожный разъезд Майкөмген.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 января.