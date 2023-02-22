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Несколько дорог закрыли из-за непогоды в СКО
На семи республиканских трассах СКО ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".
В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости, метель), введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д:
- "Челябинск–Новосибирск" км 535-618 участок Петропавловск-г.Булаево;
- "Астана-Петропавловск" км 392-473 участок Рощинское-Петропавловск;
- "Жезказган – Петропавловск" км 673-946 участок Токсан би-Бесколь
- "Петропавловск-Соколовка-гр. РФ (на Ишим)" км 11-73 участок Петропавловск-границы с РФ;
- "Кокшетау-Рузаевка" км 61-196 участок гр.Акмолинской области-Рузаевка;
- "Екатеринбург-Алматы" км 729-856 участок гр. Костанайской области-гр.Акмолинской обл.;
- "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24 участок с.Саумауколь-мемориальный комплекс Карасай батыра.
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