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Несколько дорог закрыли из-за непогоды в СКО Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41
56

Несколько дорог закрыли из-за непогоды в СКО

На семи республиканских трассах СКО ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол". 

В Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости, метель), введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д:

- "Челябинск–Новосибирск" км 535-618 участок Петропавловск-г.Булаево; 

- "Астана-Петропавловск" км 392-473 участок Рощинское-Петропавловск; 

- "Жезказган – Петропавловск" км 673-946 участок Токсан би-Бесколь  

- "Петропавловск-Соколовка-гр. РФ (на Ишим)" км 11-73 участок Петропавловск-границы с РФ;

- "Кокшетау-Рузаевка" км 61-196 участок гр.Акмолинской области-Рузаевка; 

- "Екатеринбург-Алматы" км 729-856 участок гр. Костанайской области-гр.Акмолинской обл.;

- "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24 участок с.Саумауколь-мемориальный комплекс Карасай батыра.

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#трассы #непогода #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
56
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