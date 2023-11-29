Несколько дорог закрыли до апреля в Алматинской области
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О закрытии нескольких трасс в регионе сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Автомобильные дороги подъезд к озеру Иссык - "Алматы-Талгар-Евгеньевка", "Талгар - Спутник", "Турген-Обсерватория" будут закрыты с 28 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в зимний период", - сказано в сообщении.
С 21:00 29 ноября в регионе будет действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 30 ноября утром и днём на севере, западе Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных районах области - туман. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
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