Несколько дорог закрыли до апреля в Алматинской области

О закрытии нескольких трасс в регионе сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Автомобильные дороги подъезд к озеру Иссык - "Алматы-Талгар-Евгеньевка", "Талгар - Спутник", "Турген-Обсерватория" будут закрыты с 28 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в зимний период", - сказано в сообщении.

С 21:00 29 ноября в регионе будет действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 30 ноября утром и днём на севере, западе Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных районах области - туман. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.