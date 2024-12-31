Несколько дорог перекрыли в Таразе до 3 января
Это связано с празднованием Нового года.
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
105Фото: instagram.com/zhambyl_police
Объявление для автолюбителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса "Көне Тараз" для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:
•️ проспект Толе би - улица Байзак батыра;
• улица Газиза Байтасова - улица Пушкина;
• улица Газиза Байтасова - улица Аскарова;
️• улица Казыбек би - улица Байзак батыра;
• проспект Абая - улица Толе би.