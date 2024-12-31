Объявление для автолюбителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса "Көне Тараз" для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:



•️ проспект Толе би - улица Байзак батыра;

• улица Газиза Байтасова - улица Пушкина;

• улица Газиза Байтасова - улица Аскарова;

️• улица Казыбек би - улица Байзак батыра;

• проспект Абая - улица Толе би.