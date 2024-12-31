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  • 31 Декабря, 18:44
  • BAIGENEWS

Несколько дорог перекрыли в Таразе до 3 января

Это связано с празднованием Нового года.

Сегодня, 18:05
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instagram.com/zhambyl_police Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: instagram.com/zhambyl_police

Объявление для автолюбителей сделали в департаменте полиции Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с празднованием Нового года на территории историко-этнокультурного комплекса "Көне Тараз" для обеспечения свободного передвижения граждан, безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка 31 декабря, 1 и 2 января на следующих перекрёстках будут перекрыты дороги:  
   
•️ проспект Толе би - улица Байзак батыра;  
• улица Газиза Байтасова - улица Пушкина;  
• улица Газиза Байтасова - улица Аскарова;  
️• улица Казыбек би - улица Байзак батыра;  
• проспект Абая - улица Толе би.

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