open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Константина Шелкова Сегодня, 07:59
94
Сегодня, 07:59
94
Фото: Константина Шелкова

Несколько домов в Павлодаре остались без воды

Причиной отключения послужило повреждение на водопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Информация о крупной аварии на водопроводных сетях в районе МДС появилась вечером 28 декабря в одном из городских пабликов.

В ТОО "Павлодар-Водоканал" факт подтвердили.

"Произошла авария на трубопроводе по улицам Назарбаева – Радищева на трубопроводе диаметром 400 мм. В связи с этим отсутствует водоснабжение в частных домах по улице Радищева", – говорится в сообщении монополиста. 

Точное число домов, оставшихся без воды, не называется, при этом сообщается, что к устранению повреждения специалисты ТОО "Павлодар-Водоканал" приступят только 29 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авария #водопровод #Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:59
94
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх