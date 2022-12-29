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Сегодня, 07:59
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94Фото: Константина Шелкова
Несколько домов в Павлодаре остались без воды
Причиной отключения послужило повреждение на водопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Информация о крупной аварии на водопроводных сетях в районе МДС появилась вечером 28 декабря в одном из городских пабликов.
В ТОО "Павлодар-Водоканал" факт подтвердили.
"Произошла авария на трубопроводе по улицам Назарбаева – Радищева на трубопроводе диаметром 400 мм. В связи с этим отсутствует водоснабжение в частных домах по улице Радищева", – говорится в сообщении монополиста.
Точное число домов, оставшихся без воды, не называется, при этом сообщается, что к устранению повреждения специалисты ТОО "Павлодар-Водоканал" приступят только 29 декабря.
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