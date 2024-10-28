Несколько человек пострадали в ходе жесткой посадки самолета АН-2

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае России, есть пострадавшие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Во время учебного полета самолет потерял тягу. Это стало причиной жесткой посадки. На борту самолета АН-2 находились 10 человек: 2 пилота и 8 парашютистов. Погибших нет, нескольким парашютистам понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет с пассажирами рухнул возле автодороги возле станицы Суворовская.