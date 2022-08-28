Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске

Сухая трава и кустарники горят в Уральске на территории карьера ТОО "Жайык — таза кала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

27 августа в 18:25 на территории карьера ТОО "Жайык — таза кала" произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади один гектар.

Угрозы населённым пунктам нет. Первое видео ДЧС ЗКО опубликовано несколько часов назад, позже здесь показали видео с места тушения пожара: по информации на 23:13 пожар продолжался, на кадрах запечатлён полыхающий сухостой.