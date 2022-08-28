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Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске Сегодня, 02:19
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Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске

Сухая трава и кустарники горят в Уральске на территории карьера ТОО "Жайык — таза кала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ЗКО.

27 августа в 18:25 на территории карьера ТОО "Жайык — таза кала" произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади один гектар.

Угрозы населённым пунктам нет. Первое видео ДЧС ЗКО опубликовано несколько часов назад, позже здесь показали видео с места тушения пожара: по информации на 23:13 пожар продолжался, на кадрах запечатлён полыхающий сухостой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Batys Qazaqstan Oblysynyn Tjd (@batysqaz_tjd)

 

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#Пожар #ЗКО #мусор
Сегодня, 02:19
97
Журналист

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